- In alocutiunea sa de deschidere a summitului aniversar al NATO pe care il gazduieste la Washington, presedintele Joe Biden, aflat in defensiva pe plan intern, a anuntat marti trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, iar Casa Alba a publicat textul unei declaratii comune…

- Statele Unite au anuntat joi ca Ucraina va avea de acum inainte prioritate in furnizarea de sisteme antiaeriene Patriot, iar livrarile acestora catre alte tari vor fi suspendate, relateaza agentiile AFP si EFE. Administratia americana „a luat decizia dificila, dar necesara, de a schimba prioritatile…

- Procurorul general al Ucrainei a acuzat marti fortele ruse ca au "decapitat" un militar ucrainean in regiunea Donetk, in apropierea frontului de est, denuntand o crima de razboi, relateaza AFP, citata de Agerpres.Va avertizam ca urmeaza informații care va pot afecta emoțional!"Am primit informatii potrivit…

- Liderii mondiali se vor alatura sambata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la un summit in Elvetia pentru a explora modalitati de a pune capat celui mai sangeros conflict din Europa de la cel de-al Doilea Razboi Mondial incoace, insa Rusia nu este invitata, iar evenimentul nu va reusi sa atinga…

- Vladimir Putin nu este in pozitia de a pune conditii Ucrainei pentru a inceta razboiul, a reactionat vineri secretarul american al apararii, Lloyd Austin, dupa ce liderul de la Kremlin declarase ceva mai devreme ca Rusia va pune capat razboiului din Ucraina doar daca Kievul va fi de acord sa renunte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere partenerilor occidentali sa se implice mai direct in razboi, ajutand la interceptarea rachetelor rusesti deasupra teritoriului Ucrainei si permitand Kievului sa foloseasca arme occidentale impotriva echipamentelor militare inamice desfasurate in apropierea…

- Generalul Valeri Zalujnii, fostul comandant-șef al armatei ucrainene, a fost trecut in rezerva și numit oficial, joi, in postul de ambasador al Ucrainei in Marea Britanie, relateaza publicația Zerkalo Nedeli.Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat joi doua decrete referitoare la Zalujnii:…