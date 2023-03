Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat ca armata sa este angajata intr-o lupta "dureroasa si dificila" impotriva fortelor ruse in regiunea Donbas (est), unde se afla orasul Bahmut.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti o situatie "extrem de dificila" in est, in fata trupelor ruse, care au castigat teren in ultimele saptamani, in special langa Bahmut, relateaza AFP.

- Peisajul din jurul orasului Bahmut din estul Ucrainei ii ofera o aparare naturala care il fac sa fie o "fortareata de neinvins", a declarat luni comandantul fortelor terestre ucrainene, citat de CNN. "Acest teren special are caracteristici topografice. Orasul este inconjurat de inaltimi si dealuri dominante,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, vineri, ca Ucraina va lupta pentru a pastra orasul-"fortareata" din est, Bahmut, cat mai mult timp posibil si a cerut Occidentului sa furnizeze arme cu raza lunga de actiune, pentru a ajuta Kievul sa impinga fortele ruse din regiunea Donbas,…

- „In acest an, nu numai ca ne-am mentinut apararea aeriana, dar am facut-o mai puternica ca niciodata. Dar in noul an, apararea aeriana ucraineana va deveni si mai puternica, si mai eficienta. Apararea aeriana ucraineana poate deveni cea mai puternica din Europa, iar acest lucru va fi o garantie a securitatii…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a efectuat marți o vizita neanunțata in orașul Bahmut, pe care Rusia incearca sa-l cucereasca de luni de zile și unde se dau in prezent lupte aprige.