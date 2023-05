Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a spus sefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care se afla marti in vizita la Kiev, ca se asteapta ca UE sa elimine restrictiile comerciale asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a caracterizat ca fiind „dure” si „protectioniste”,…

- Intr-un mesaj postat, sambata, pe Telegram, premierul Ucrainei, Denis Smihal precizeaza ca s-a intalnit cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Palatul Buckingham din Londra, unde au sosit pentru incoronarea regelui Charles al III-lea, iar cei doi oficiali au discutat despre exportul și…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca a primit raspuns la scrisoarea trimisa președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitor la criza cerealelor ieftine din Ucraina. Premierul anunța un nou pachet financiar destiant fermierilor și „masuri preventive” luate…

- Cerealele ucrainene au fost interzise de pe piețele din Slovacia pe 13 aprilie din cauza pesticidelor gasite in cereale care sunt interzise in UE, a anunțat ministerul agriculturii de la Bratislava intr-un comunicat de presa citat de Kyiv Independent.Decizia privind restricțiile in Slovacia a fost luata…

- Declaratia comuna nu mentioneaza Rusia si nu condamna explicit campania militara a acesteia contra Ucrainei, evocand in schimb "importanta ca toate partile in conflict" sa respecte "scrupulos" dreptul international umanitar.De asemenea, cele doua tari "se opun atacurilor armate contra centralelor nucleare…

- Saptamanile ce urmeaza vor fi ”decisive” pentru rezultatul razboiului din Ucraina, a apreciat joi presedintele Consiliului European (CE), Charles Michel, care le-a cerut liderilor statelor membre ale Uniunii Europene sa raspunda cererilor de inarmare formulate de Kiev, transmite AFP. Menționam ca la…