- „Raul rusesc va cadea, chiar aici, in Ucraina, și nu se va putea ridica din nou", spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la un an de la masacrul din Bucea. Zelenski a promis vineri ca va invinge Rusia, in timp ce a facut o vizita la Bucea impreuna cu mai mulți lideri europeni, la un an dupa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri seara o decizie „istorica” a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru crime de razboi.„Astazi (vineri, 17 martie, n.r.) avem o decizie semnificativa a justitiei internationale.…

- Ucraina ”nu a cedat” si ”va triumfa” asupra trupelor si ”terorii” ruse, a afirmat joi, 23 februarie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu o zi inainte de marcarea unui an de la declansarea invaziei ruse asupra Ucrainei, informeaza AFP și Agerpres. ”Nu am cedat, am depasit numeroase incercari…

- In cursul serii de marți, Volodimir Zelenski a transmis un semnal de alarma privind ritmul in care lucrurile se mișca pe front. Apelul sau vine la scurt timp dupa intalnirea țarilor aliate Kievului la Ramstein, in Germania, acolo unde au discutat despre sprijinul militar pe care ar urma sa il ofere…

- In cursul zilei de luni, Maia Sandu, a avertizat asupra planului pe care Rusia l-ar avea cu Republica Moldova. Potrivit președintei țarii vecine, Vladimir Putin ar dori sa distruga țara, confirmand astfel avertismentele facute in trecut de Volodimir Zelenski, in urma interceptarii de catre Kiev a unor…

- Razboiul din Ucraina pare ca se indreapta catre noi dimensiuni, astfel ca Rusia intensifica și mai tare bombardamentele, odata cu implinirea a un an de la izbucnirea invaziei rusești in Ucraina. In tot acest timp, Volodimir Zelenski a solicitat ajutor disperat din partea Occidentului pentru a face fața…

- Volodimir Zelenski a transmis ieri un mesaj adresat statelor aliate, carora le-a adus la cunoștința singura metoda prin care Ucraina poate contracara agresiunile Rusiei. Potrivit liderului ucrainean, Ucraina poate invinge Rusia in acest razboi doar cu armele adecvate. Acesta a vorbit și despre atacurile…

- Secretarul general NATO a reacționat la scurt timp dupa apelul lu Volodimir Zelenski referitor la furnizarea armelor de catre Occident. Bombardamentele de sambata asupra unui bloc de civili din orașul Dnipro au atras și mai tare ura și dezacordul intregii lumi fața de Rusia și, respectiv, fața de acțiunile…