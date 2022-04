Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski susține ca peste 5.000 de copilași din Ucraina au fost duși cu forța in Rusia ori in zonele de est. Acest anunț a fost facut in cadrul unei conferințe de presa. In urma cu aproximativ doua luni, Liudmila Denisova, responsabila parlamentului pentru drepturile omului, a averizat cu…

- Aproximativ 5.000 de copii au fost deportați in Rusia sau in teritoriile estice, a declarat sambata, intr-o conferința de presa, președintele ucainean Volodimir Zelenski. Președintele a anunțat ca se va intalni duminica la Kiev cu secretarul american al apararii, la Kiev.

- Aproximativ 5.000 de copii au fost deportați in Rusia sau in teritoriile estice, a declarat sambata, intr-o conferința de presa, președintele ucainean Volodimir Zelenski. Președintele a anunțat ca se va intalni duminica la Kiev cu secretarul american al apararii, la Kiev. "Cifrele sunt tragice...…

- UPDATE 5 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN ca Ucraina nu este dispusa sa renunțe la teritoriile din estul țarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, iar armata ucraineana este pregatita sa lupte cu cea a Moscovei in regiunea Donbas. Despre batalia din regiunea Donbas,…

- Rusia blocheaza accesul umanitar la Mariupol pentru a ascunde „miile” de victime din acest oras asediat din sud-estul Ucrainei asupra caruia continua atacurile si bombardamentele, a afirmat miercuri presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Cred ca unul dintre motivele principale pentru…

- In discursul sau catre Consiliul European, postat pe pagina personala de Facebook vineri, 25 martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 44 de ani, a spus ca, daca sancțiunile ar fi fost luate din timo, exista șansa ca Rusia sa nu fi intrat in razboi, scrie CNN.Zelenski a evocat faptul ca armata…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi NATO sa furnizeze tarii sale „un ajutor militar fara restrictii”, pentru ca ea sa poata face fata armatei ruse, pe care Kievul o infrunta pentru moment „in conditii inegale”, relateaza AFP, potrivit Agerpres, citata de stiri.tvr.ro. „Pentru a ne…

- Volodimir Zelenski a transmis un noi mesaj de revolta impotriva masacrului ce se desfașoara in Ucraina, de trei saptamani. Din pacate, invazia Rusiei asupra Ucrainei a produs multe crime de razboi, mii de civili nevinovați fiind uciși in timpul bombardamentelor. Președintele ucrainean a cerut lumii…