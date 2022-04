Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a vorbit intr-un interviu dat unui ziar german despre atacul de la Kramatorsk, afirmand ca un sef de guvern european i-a cerut dovezi despre faptul ca masacrul de la Bucea nu a fost inscenat. „Urasc Rusia! Nu mai am lacrimi sa plang”, a spus el.

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a cerut un "raspuns ferm la nivel mondial", acuzand forțele rusești pentru atacul cu racheta care a vizat Gara din Kramatorsk, care a ucis cel puțin 50 de persoane, inclusiv 5 copii.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca gara din estul Ucrainei a fost de fapt lovita de o racheta ucraineana Toska-U si a precizat ca "fortele noastre armate nu folosesc acest tip de racheta".

- Peste 30 de persoane au murit, iar alte 100 au fost ranite dupa ce militari ruși au atacat gara din Kramatorsk. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca oamenii așteptau sa fie evacuați. La fața locului se afla poliția și salvatorii.

- Razboi in Ucraina, ziua 42. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizeaza ca numarul victimelor civile va crește, pentru ca atrocitațile de la Bucha au corespondent in multe alte localitați aflate in ultimele saptamani sub controlul invadatorilor

- Dupa prima zi de razboi, Volodimir Zelensky a facut noi declarații despre invezia rușilor in Ucraina. Președintele țarii a precizat ca mai marile țari din Europa nu a sarit in ajutor in aceste momente și statul e nevoit sa lupte singur.