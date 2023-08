Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 23:10 - Zeci de ucraineni care incercau sa traverseze Niprul, uciși cu sange rece de soldații lui PutinArmata rusa a anunțat sambata, 19 august, ca a „eliminat complet” aproximativ 150 de militari ucraineni care incercau sa traverseze fluviul Nipru, linie de front in sudul Ucrainei, unde fortele…

- Ucraina a inceput sa discute cu Suedia despre posibilitatea de a primi avioane Gripen pentru a-si intari apararea aeriana, a declarat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa ce s-a intalnit cu premierul suedez Ulf Kristersson, relateaza Reuters, conform news.ro.Zelenski, insotit de…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut, in cursul vizitei in Suedia, furnizarea de avioane de vanatoare de tip Gripen, in cadrul eforturilor Kievului de continuare a contraofensivei din sud-estul tarii, potrivit stiridinsurse.ro. Volodimir Zelenski cere Suediei avioane de vanatoare Am vorbit…

- Liderii NATO ar trebui sa discute despre centrala nucleara ucraineana Zaporojie la summitul lor de saptamana viitoare de la Vilnius, a declarat duminica purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, informeaza News.ro, care preia Reuters.Maria Zaharova, care a acuzat Ucraina ca…

- Summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius va aduce Ucraina mai aproape de aderarea la alianța, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza The Guardian . „Timp de 500 de zile, Moscova a adus moarte și distrugere in inima Europei”, a declarat Stoltenberg reporterilor in…

- Deși s-au vehiculat nenumarate nume pentru șefia NATO, ba chiar și Klaus Iohannis, norvegianul Jens Stoltenberg mai ramane inca un an la carma Alianței. Norvegianul Jens Stoltenberg, aflat la conducerea NATO din 2014, a anuntat marti ca va ramane in functia de secretar general al Aliantei Nord-Atlantice…

- Trupele armate ucrainene avanseaza in toate directiile contraofensivei impotriva fortelor de ocupatie ruse, a declarat vineri un inalt responsabil din domenul apararii, citat de Agerpres . De la inceputul contraofensivei in aceasta luna, Ucraina afirma ca ar fi preluat controlul asupra mai multor sate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a intrat in conflict cu primarul Kievului și fostul boxer Vitali Kliciko, dupa ce trei locuitori au murit in urma unui atac cu rachete fiindca nu au putut intra intr-un adapost antiatomic.