Stiri pe aceeasi tema

- Siria a anuntat, miercuri, ca ia aceasta decizie conform principiului „reciprocitatii”, dupa ce Ucraina a rupt la randul ei relațiile la sfarșitul lunii iunie, ca urmare a recunoasterii de catre guvernul sirian a independentei republicilor ucrainene separatiste pro-ruse, relateaza AFP, potrivit News.ro.„Republica…

- Siria a anuntat, miercuri, ca intrerupe relatiile diplomatice cu Kievul in conformitate cu principiul "reciprocitatii", dupa ce Ucraina a facut acelasi pas la sfarsitul lunii iunie, ca urmare a recunoasterii de catre guvernul sirian a independentei republicilor ucrainene separatiste pro-ruse, relateaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat trupele de pe frontul din regiunea Dnipropetrovsk, de unde a transmis un mesaj pentru țarile din Uniunea Europeana. Liderul de la Kiev spune ca spera ca toate cele 27 de state membre sa susțina lupta Ucrainei pentru libertate. El a vizitat și spitalul…

- Volodimir Zelenski a cerut conducerii armatei ucrainene sa nu mai ia decizii fara sa il consulte. In mesajul transmis in timpul nopții, el a precizat și ca a cerut un raport ministrului apararii și sefului Statului Major. Președintele ucrainean a reacționat dupa ce pe rețelele sociale au aparut numeroase…

- Forțele ucrainene sunt nevoite sa se retraga din Severodonețk, la capatul unor saptamani intregi de lupte grele, a anunțat vineri, 24 iunie, guvernatorul din Luhansk, Serghei Haidai. Potrivit oficialului, infrastructura din orașul estic este distrusa, iar 90% dintre case au fost avariate sau puse la…

- Costul uman al bataliei de la Severodonetk, un oras strategic din estul Ucrainei, este "inspaimantator", a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. "Batalia pentru Donbas va ramane cu siguranta in istoria militara drept una dintre cele mai violente batalii din Europa", a subliniat presedintele…

- „Costul uman” al bataliei de la Severodonetk este „inspaimantator”, a declarat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in contextul in care rusii si-au intarit controlul acolo in ultimele zile fara a reusi, totusi, sa cucereasca in intregime aceasta localitate. „Costul uman al acestei batalii pentru…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta ca armata a avut "unele succese" in luptele din Severodonetsk", unde situatia este cea mai grea. "Multe orase se confrunta cu un puternic atac rusesc", afirma Zelenski, precizand ca intregul teritoriu ocupat temporar "este acum o zona de catastrofa…