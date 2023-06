Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost una dintre "cele mai grele zile" pentru Ucraina de pana acum in timpul razboiului, dupa ce Rusia a lansat un nou val de lovituri aeriene asupra țarii, a declarat un consilier de politica externa al președintelui Volodimir Zelenski, informeaza Sky News.Un bombardament efectuat in cursul…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte 15 au fost ranite intr-un atac rus care a lovit vineri, 26 mai, o clinica in Dnipro, oras mare in zona central-estica a Ucrainei, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, informeaza Reuters și Agerpres. ”Bombardament cu rachete asupra unei clinici in orasul…

- Luni, 15 mai, Kremlinul denunta ”intelegerea gresita” a relatiilor Moscovei cu Beijingul a lui Emmanuel Macron, dupa ce presedintele francez a declarat ca Rusia intra ”intr-o forma de vasalizare fata de China” , relateaza AFP și News.ro . ”Aceasta abordare este absolut falsa si rezulta dintr-o intelegere…

- Este a 438-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Șase ucraineni au fost uciși in timp ce deminau terenul din regiunea Herson. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat ca inca 45 de luptatori ucraineni aflați in captivitate, au revenit acasa.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, are programata o vizita in Polonia, miercuri, pentru discuții cu omologul sau polonez, Andrzej Duda. Polonia este cel mai constant și apropiat aliat al Ucrainei și al lui Zelenski dupa invaiza la scara larga declanșate de Putin. Anunțul acestei vizite a fost…

- Razboi in Ucraina, ziua 404. Fortele ruse au lansat numeroase atacuri in ultimele 24 de ore, iar numerosi civili au murit dupa ce rachetele si obuzele rusesti au lovit inclusiv case particulare si blocuri de locuinte. Totodata, uzina Azom din Bahmut, cuce

- Cel putin trei copii si trei adulti au fost ucisi luni, 27 martie, de o femeie de 28 de ani care a deschis focul intr-o scoala primara din Nashville, in statul american Tennessee. Conform politiei, femeia, inarmata cu doua puști semi-automate, a fost impușcata mortal de agenti, informeaza Reuters și…

- Volodimir Zelenski a anuntat, duminica seara, ca in mai putin de o saptamana luptatorii ucraineni au ucis la Bahmut peste 1.100 de soldati rusi si au ranit alti 1.500 suficient de grav pentru a fi scosi din lupta, facand in acelasi timp o pledoarie pentru unitate nationala intr-un moment in care, spune…