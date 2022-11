Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un apel marti primarilor francezi sa furnizeze ajutor tarii sale pentru a impiedica Rusia sa utilizeze frigul acestei ierni „drept arma de distrugere in masa” intr-un mesaj difuzat la congresul Asociatiei primarilor din Franta (AMF) la Paris, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut marti primarilor din Franta sa furnizeze Ucranei ajutoare pentru a impiedica Rusia sa se foloseasca de frigul din aceasta iarna "ca de o arma de distrugere in masa", intr-un mesaj difuzat la Congresul Asociatiei Primarilor din Franta (AMF), la Paris,…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a apreciat ieri,, in marja summitului G20 din Indonezia, drept „nerealiste” conditiile avansate de Ucraina pentru inceperea convorbirilor care sa duca la incheierea razboiului, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. „Toate problemele provin din partea ucraineana,…

- Autoritațile de ocupație din regiunea Herson au cerut ca civilii sa paraseasca urgent Hersonul. Mesajul a fost postat pe canalul Telegram al „administrației” regionale. De asemenea, autoritațile pro-ruse au reamintit ca toate unitațile și ministerele din administrația civila trebuie sa se mute de pe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ordonat guvernului sau sa inceapa sa lucreze la „hub-ul gazier” din Turcia propus de presedintele rus Vladimir Putin pentru a exporta gazul rus spre Europa, informeaza vineri media turce, citate de AFP. Erdogan a anuntat ca „a dat, impreuna cu Vladimir Putin,…

- Kremlinul a transmis miercuri ca se asteapta ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan sa-i faca omologului sau rus Vladimir Putin o propunere concreta de mediere a conflictului in Ucraina, in cadrul intalnirii preconizate pentru joi in Kazahstan intre cei doi lideri, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Iarna 2022-2023, decisiva pentru Putin. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat sambata seara Rusia ca poarta un razboi energetic si a cerut mai multa unitate in Europa, transmite dpa. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Pomparea gazului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit joi in Algeria pentru o vizita oficiala de trei zile, menita sa “refondeze” relatiile bilaterale si care, pentru Alger, marcheaza o recunoastere a importantei sale strategice in regiune, informeaza AFP. Avionul presedintelui francez, care este insotit in…