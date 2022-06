Stiri pe aceeasi tema

- Costul uman al bataliei de la Severodonetk, un oras strategic din estul Ucrainei, este "inspaimantator", a declarat presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. "Batalia pentru Donbas va ramane cu siguranta in istoria militara drept una dintre cele mai violente batalii din Europa", a subliniat presedintele…

- "Avem de-a face cu raul absolut. Nu avem de ales decat sa mergem mai departe, sa ne eliberam intregul teritoriu", a afirmat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cea de-a 110-a zi a razboiului.

- Sievierodonețk a devenit orașul cheie din est, epicentrul bataliei pentru controlul asupra regiunii Donbas din estul Ucrainei. Forțele ruse au distrus toate cele trei poduri din oraș, lasand civilii blocați ca intr-o capcana.

- Batalia pentru Severodonețk continua, forțele armate ale Kievului anunțand luni dimineața ca trupele sale au fost indepartate din centrul orașului estic. Armata ucraineana controleaza inca uzina chimica Azot din Severodonetk, unde potrivit guvernatorului din Luhansk se mai afla aproximativ 500 de civili.…

- Batalia de la Severodonetk va determina soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei, a apreciat miercuri presedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters conform unei inregistrari video difuzate miercuri. ‘Este o batalie foarte brutala, foarte dura, poate una din cele mai grele din tot razboiul’, a spus…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat in cel mai recent mesaj adresat națiunii ca in cadrul ședinței Consiliului European de la inceputul saptamanii viitoare va cere ca Rusia ”sa fie recunoscuta oficial ca stat terorist”, relateaza News.ro . Situația continua sa fie ”foarte complicata”…