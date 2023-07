Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski i-a avertizat pe ucraineni ca Rusia iși investește toate resursele intr-o campanie menita sa impiedice trupele Kievului sa continue contraofensiva. Ucraina a lansat o contraofensiva pentru a recupera porțiuni de teren din estul și sudul Ucrainei capturate de forțele rusești.…

- Generalul Oleksander Tarnavski, comandantul forțelor ucrainene din sud, a declarat ca trupele sale inregistreaza progrese in contraofensiva din sudul țarii, dar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca Rusia folosește toate resursele avute la dispoziție in tentativa de a bloca avansul…

- Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului și trupele Moscovei sunt angajate intr-un „duel dur", iar Rusia arunca totul in lupta.Viceministrul ucrainean al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca „cea mai mare lovitura" in campania de contraofensiva a Kievului…

- Forțele armate ale Rusiei raman o pregatite de lupta in ciuda pierderilor din Ucraina, afirma generalul Christopher Cavoli, comandantul Comandamentului European al SUA și comandantul-șef al Forțelor Aliate din Europa.El a declarat acest lucru intr-un discurs susținut sambata și duminica la Conferința…

- Opt noi brigazi de soldati ucraineni au fost formate pentru a lua parte la o viitoare contraofensiva, in contextul in care se speculeaza tot mai mult cu privire la calendarul acesteia si la posibilitatea de a reusi sa le aplice o infrangere serioasa invadatorilor rusi, relateaza The Guardian, informeaza…

- Kievul trebuie sa obțina un progres cuantificabil pe front in urmatoarele luni pentru a-și convinge partenerii occidentali ca merita sprijinul lor constant și pentru a preveni eventuala consolidare a forțelor Rusiei din Ucraina, spun observatorii razboiului, citați de New York Times și Washington Post.…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat ca acest pachet, al 36-lea pe care Washingtonul il ofera Kievului de cand a inceput anul trecut in februarie campania militara rusa, cuprinde in special cantitati suplimentare de obuze pentru artilerie, de care Ucraina are mare nevoie…