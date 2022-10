Orașul ucrainean Zaporojie a fost zguduit de mai multe bombardamente lansate de Rusia, ca urmare a exploziei podului strategic Kerci, care leaga feroviar și rutier Crimeea de Rusia. Astfel, Zaporojie a fost lovit de cel puțin 12 rachete, fiind bobardate blocuri inalte din zone rezidențiale. In uma tragediei, cel puțin 12 persoane au fost ucise, […] The post Volodimir Zelenski, avertisment infiorator dupa atacul cu rachete din Zaporojie lansat de Rusia. Lumea, la un pas de o noua tragedie appeared first on IMPACT .