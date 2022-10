Volodimir Zelenski revine cu noi informații legate de acuzațiile primite din partea Rusiei, dupa ce Serghei Șoigu a afirmat ca Ucraina se pregatește sa utilizeze o bomba murdara, folosind explozibili convenționali amestecați cu material radioactiv. In urma declarațiilor explozive venite din partea ministrului rus al Apararii, SUA a reacționat imediat de partea Ucrainei. Care este, […] The post Volodimir Zelenski, avertisment de ultima ora privind folosirea armei nucleare in Europa. Occidentul, in stare de alerta appeared first on Playtech Știri .