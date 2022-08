Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a afirmat luni ca a respins 'tentative de ofensiva' ucrainene in regiunile Herson si Nikolaev (Mikolaiv), in sudul Ucrainei, si ca a produs 'pierderi grele' fortelor Kievului, transmite AFP. 'Pe parcursul zilei, la ordinul direct al (presedintelui ucrainean) Volodimir Zelenski, trupele ucrainene…

- Suntem in ziua cu numarul 167 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa atacurile de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi. Alte doua nave, care transportau…

- Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanta strategica Antonivskii din regiunea Herson, controlata de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autoritatile regionale instalate de Moscova, relateaza Reuters. Podul - unul dintre cele doua puncte de trecere pentru fortele ruse catre teritoriul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi, ca trupele ruse distrug și devasteaza total teritoriile ucrainene, folosind artilerie, bombe aeriene și rachete de croaziera, informeaza Ukrinform.„Ea (n.r. - Rusia) ne distruge orașele, armata rusa arde tot ce ii iese in cale sau devasteaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a jurat sa preia zonele din sudul Ucrainei ocupate de trupele ruse, scrie dpa. "Nu vom preda sudul nimanui", a spus Zelenski intr-o alocutiune video, la scurt timp dupa ce s-a intors sambata dintr-o vizita din sudul tarii. El a jurat ca va lua inapoi "tot ce…

- Ofensiva rusa asupra orașelor strategice din Ucraina nu doar ca e in continuare de actualitate, dar s-a și intensificat. In Severodonețk, orașul din estul Ucrainei, situația ramane critica pentru forțele ucrainene. Dupa cum a declarat Volodimir Zelenski, in obișnuitul sau discurs nocturn pe Telegram:…

- UPDATE 2 Trupele rusești au fost acuzate de comiterea unor acte de tortura impotriva locuitorilor din regiunea Herson, in sudul Ucrainei. In primele luni ale invaziei, ucrainenii din orașul care da numele regiunii au ieșit de mai multe ori sa protesteze in fața soldaților ruși, cu mainile goale, fiind…