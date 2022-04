Stiri pe aceeasi tema

Ucraina a primit de aproape 30 de ori mai mult echipament pentru industria de aparare din Turcia in primul trimestru, comparativ cu un an mai devreme, in timpul pregatirilor si luptelor impotriva invaziei ruse, potrivit datelor oficiale turce, transmite Reuters.

Armata ucraineana a anuntat ca opt rachete de croaziera rusesti au fost distruse intr-o singura zi, informeaza Kiev Independent.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, i-a trimis papei Francisc o scrisoare pentru a-l invita sa viziteze orasul in aceste momente de restriste dupa invazia Rusiei, sau, in caz ca nu este posibil, sa trimita populatiei un mesaj prin videoconferinta, relateaza EFE.

Armata ucraineana a declarat joi dimineata devreme ca incetineste ofensiva Rusiei dupa doua saptamani de conflict, relateaza DPA, conform AGERPRES.

Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a spus, duminica seara, premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. El crede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite.

Ucraina este dominata de Rusia la toate capitolele, dar armata roșie inca nu a reușit sa rapuna bravul popor ucrainean. Kievul are un mare as in maneca: dronele turcești Bayraktar TB-2. Noi imagini publicate de armata Ucrainei arata cum o drona adusa din Turcia lovește un sistem antiaerian BUK intr-o…

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski da asigurari ca a "spart planul" Rusiei in a treia zi a invaziei ruse a Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP, potrivit news.ro.

Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksiy Reznikov, a afirmat, joi dimineata, ca armata ucraineana riposteaza la atacurile Rusiei, sustinand ca, deocamdata, "situatia este sub control".