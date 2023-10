Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va deplasa saptamana viitoare, pe 10 octombrie, la București, pentru prima data de la inceputul razboiului din Ucraina. Informația, relatata inițial de G4Media, a fost confirmata de surse oficiale pentru Libertatea.Vizitele președintelui ucrainean in afara…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este așteptat in prima vizita in Romania de la inceperea invaziei ruse in Ucraina. Aceasta ar fi programata marți, in 10 octombrie. Zelenski ar veni la București pe fondul sprijinului constant al Romaniei pentru Kiev in criza cerealelor, urmand sa se intalneasca…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a avertizat joi pe liderii europeni reuniti la Granada, in Spania, ca Rusia si-ar putea reface capacitatile militare si ar putea ataca alte tari in termen de cinci ani, daca europenii vor ezita in sustinerea Kievului, relateaza Reuters.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și soția acestuia au sosit in Statele Unite, cu prilejul Adunarii Generale a ONU, care se desfașoara la New York. Deși Rusia este membru permanent al ONU, președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu participa la aceasta reuniune. Delegația pe care Rusia a trimis-o…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit, miercuri, la summitul Inițiativa celor 3 Mari de la București, referindu-se la fragmentele de drona care au fost gasite pe malul romanesc al Dunarii, scrie Stiripesurse . ”Mulțumesc pentru atenția cordata Ucrainei, Ma bucur sa pot participa la acest…

- Premierul Ucrainei, Denis Șmihal, a declarat vineri seara, 18 august, la Digi24, ca președintele Volodimir Zelenski urmeaza sa faca o vizita in Romania, fara sa ofere alte detalii.„Romania este partenerul nostru foarte de incredere și unul excelent. Asadar, sunt sigur ca presedintele Zelenski va vizita…

- „Salut prezenta astazi (vineri - n.r.), la Bucuresti, a prim-ministrului Ucrainei, domnul Denys Shmyhal. Ma bucur sa ne vedem la scurt timp dupa convorbirea telefonica pe care am avut-o la 27 iunie imediat dupa preluarea mandatului de Prim-ministru al Romaniei. Asa cum am transmis si atunci, i-am spus…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski vine in Romania și se va intalni cu premierul Marcel Ciolacu. Este informația zilei, care vine de la jurnalista Anca Alexandrescu, deocamdata pe surse.Alexandrescu anunțat ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va fi prezent intr-o vizita la București.…