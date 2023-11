Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 400 de localitati din Ucraina sunt fara electricitate din cauza conditiilor meteorologice „extrem de dificile”, a anuntat duminica presedintele Volodimir Zelenski, in contextul in care sistemul de electricitate ucrainean este amenintat de bombardamentele rusesti, potrivit Agerpres.

- In sudul Ucrainei, bombardamente au lasat in bezna peste 28.000 de consumatori in orasul Herson, bombardat intensiv de catre armata rusa aproape zilnic, iar alti peste 3.000 in regiunea Herson, anunta pe Telegram ministerul. Ministerul Energiei nu precizeaza insa cand au avut loc aceste intreruperi…

- Anders Fogh Rasmussen, care a detinut postul de secretar general al NATO inaintea lui Jens Stoltenberg, a prezentat o propunere prin care Ucraina sa adere la alianta militara, dar fara teritoriile ocupate de Rusia. Rasmussen spune ca aceasta aderare partiala ar trimite un avertisment Moscovei ca nu…

- Volodimir Zelenski nu va mai susține un discurs in Parlamentul Romaniei. Aceasta decizie ar fi fost luata de staff-ul lui Volodimir Zelenski din motive de securitate. Potrivit unor surse, au fost temeri ca senatoarea Diana Sosoaca va interfera cu momentul si va face o scena neplacuta in plenul reunit.…

- UPDATE 01:00 Rusia bombardeaza trei localitati din regiunea SumiTrupele ruse au intensificat loviturile de artilerie asupra regiunii Sumi. Trei localitati de granita au fost vizate de rusi. Oficialii regionali au inregistrat 34 de explozii in urma bombardamentelor.UPDATE 00:48 Zelenski: Peste 100 de…

- Ucraina a avertizat joi cu privire la „lunile dificile ce vor urma” dupa atacul „masiv” cu rachete lansat de Rusia in cursul noptii care a vizat mai multe orase din tara, inclusiv capitala Kiev, si a ucis cel putin doua persoane la Herson (sud), potrivit autoritatilor ucrainene, relateaza AFP. „Ne asteapta…