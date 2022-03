Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va primi Premiul Axel Springer 2022 ca recunoastere a "luptei sale pentru libertate", a anuntat miercuri gigantul media german, relateaza dpa. Intre cei care au primit inaintea sa aceasta distinctie se numara Mark Zuckerberg si Elon Musk.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un nou mesaj catre populatie, ca armata rusa nu va avea liniste in Ucraina si ca soldatii care ataca tara sunt doar niste "copii confuzi care au fost folositi", informeaza AP.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat duminica trupele rusești ca au luat drept ținta civili, inclusiv copii, și a cerut o ancheta internaționala asupra conflictului, scrie CNN.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sambata ca Turcia a interzis intrarea navelor de razboi rusești in Marea Neagra.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat sambata ca armata rusa va incerca sa atace si sa cucereasca Kievul in cursul noptii, intr-un moment in care luptele continua in capitala, noteaza AFP preluat de agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri Uniunii Europene sa-si inaspreasca sanctiunile impotriva Rusiei pentru a o pedepsi pentru invazia sa in Ucraina, relateaza AFP, conform AGERPRES.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel duminica la o incetare a focului imediata in estul Ucrainei, unde ciocnirile dintre separatistii prorusi si fortele ucrainene s-au intensificat in ultimele zile, relateaza Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost protagonistul unui moment amuzant la Munchen, unde era intervievat de jurnalista de la CNN, Christiane Amanpour.