Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski spune in mesajul adresa poporului ca armata rusa incearca sa foloseasca forte suplimentare in directia Donbasului, dar este a 103-a zi si Donbasul ucrainean sta in picioare. El mai arata ca armata ucraineana face totul pentru aparare si in directiile Zaporojie si Mykolaiv.

