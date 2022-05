Stiri pe aceeasi tema

- "Diverși experți au spus ca Ucraina nu va rezista mai mult de o saptamana daca Rusia declanșeaza invazia. Nu numai ca am reușit sa oprim armata rusa, ba chiar am respins-o. Razboiul nostru este insa departe de a fi incheiat.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Moscovei sa se angajeze in noi discuții pentru pace „fara intarziere”, dand de ințeles ca e de acord chiar sa se intalneasca cu Vladimir Putin. Razboiul dintre Ucraina și Rusia intra deja in a patra saptamana.

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe Twitter ca l-a informat pe Volodimir Zelenski despre faptul ca UE pregateste al 4-lea val de sanctiuni. Ursula Von der Layen a scris pe Twitter despre razboiul din Ucraina. „Razboiul lui Putin devine din ce in ce mai brutal in fiecare…

- Majoritatea romanilor 75,2 considera ca Rusia este principalul vinovat pentru razboiul din Ucraina si doar 4,6 indica Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP MONITOR, realizat in perioada 2 7 martie.Conform sondajului transmis AGERPRES, 7,9 dintre cetateni cred ca tarile occidentale sunt vinovate pentru…

- Inca din primele zile ale conflictului ucrianean, și pe baza unor informații extrem de concrete, lui Volodimir Zeleski i s-ar fi propus sa plece din Ucraina. Oferta era anunțata de la Casa Alba, de unul din purtatorii de cuvat ai președintelui Biden. Numai ca, președintele ucrainean refuza atunci, ca…

- Este greu de prevazut modul in care va continua razboiul din Ucraina. Puțini pot prezice viitorul cu incredere, dar insa iata cateva rezultate potențiale. O analiza BBC arata cinci scenarii prin care razboiul din Ucraina, declanșat de Rusia, se poate incheia. Majoritatea sunt sumbre. Un razboi de scurta…

- Este a șaptea zi de razboi in Ucraina. Bombardamentele rusești au ucis deja peste 2.000 de civili, insa militarii ucraineni inca rezista invaziei in orașele din prima linie. In fața trupelor ruse, mai mulți civili s-au alaturat eforturilor armatei ucrainene, preparand cocktailurile Molotov. Printre…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat speranța ca acțiunile militare din Ucraina nu vor dura mult, relateaza Reuters. „Vreau sa cred ca razboiul nu va dura mult”, a spus liderul ucrainean. Negocierile privind incetarea focului pot incepe numai dupa ce Rusia inceteaza sa atace orașele…