Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si directorul general al BlackRock, Larry Fink, a fost de acord pentru o coordonare a investitiilor in reconstructia Ucrainei, a anuntat Kievul miercuri, in urma unei intalniri intre cei doi, transmite CNBC, citat de news.ro.

Serbia va cere NATO sa ii permita sa trimita in Kosovo efective ale politiei si armatei sarbe, in conformitate cu prevederile unei rezolutii a Consiliului de Securitate ONU, ce a pus capat razboiului din Kosovo, in 1999, a declarat, sambata, presedintele Aleksandar Vucic, relateaza Rador.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a emis un decret prin care aproba o decizie a Consiliului de Securitate și Aparare Naționala de la Kiev de a interzice desfasurarea pe teritoriul Ucrainei a activitaților organizațiilor religioase afiliate centrelor de influența din Rusia.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri in fata Consiliului de Securitate al ONU drept o crima impotriva umanitatii atacul Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, transmite AFP.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca a avut "o conversatie extrem de importanta si productiva" cu omologul sau francez Emmanuel Macron cu privire la intarirea capabilitatilor de aparare ale Ucrainei si refacerea infrastructurii energetice avariate a tarii, informeaza Reuters,

Președintele rus Vladimir Putin a propus sa se ia in considerare schimbarea structurii ONU și a Consiliului de Securitate al ONU, relateza publicația Izvestia.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a acuzat joi seara pe rusi ca au minat un baraj al unei hidrocentrale aflate in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, si sub controlul fortelor Moscovei, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat, inaintea ședinței Consiliului de Securitate faptul ca s-a luat decizia de a lovi cu rachete de croaziera infratructura critica din Ucraina.