- Rusia reprezinta o amenintare nu numai pentru Ucraina, ci si pentru vecinii acesteia, a sustinut miercuri presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, in cadrul unei conferinte privind parteneriatul germano-ucrainean la nivel urban, desfasurata la Leipzig, transmite DPA.

- Mai multe explozii au fost auzite in orașul Odesa, din sudul Ucrainei. Anterior, Forțele Aeriene au avertizat ca Rusia ar putea sa lanseze rachete balistice in regiune.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina in timpul zilei de marți,…

- Pentru aproape 38% dintre romani, cea mai mare temere in ceea ce priveste razboiul din Ucraina este cresterea preturilor, in timp ce 30% dintre romani se tem cel mai mult de "atacarea de catre Rusia a unor tari membre NATO", conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda agentiei de presa News.ro.La…

- Zelenski a sunat-o pe Ursula von der Leyen: Planul pus la cale de președintele Ucrainei și șefa Comisiei EuropenePresedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat luni despre posibile "coridoare" alternative pentru exportul de cereale din…

- Polonia intentioneaza sa livreze arme Ucrainei in conformitate cu angajamentele sale, a precizat joi, 21 septembrie, guvernul de la Varșovia, dupa confuzia initiala provocata de declaratiile facute de premierul Mateusz Morawiecki miercuri seara, informeaza agenția germana de presa DPA, preluata de Agerpres."In…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au discutat, joi, despre modalitațile prin care Israelul ar putea sprijini Ucraina in conflictul sau cu Rusia, a transmis cabinetul liderului ucrainean, scrie Rador.Zelenski a cerut si anterior administratiei…

- Autoritațile locale din Rusia au anunțat sambata ca au doborat doua drone, una in regiunea Briansk, iar alta in Belgorod, inainte de a ajunge in orașul cu același nume. Un alt atac a vut loc asupra satului Shchetinovka, soldat cu un mort. De partea cealalta, rușii au atacat de 28 de ori regiunea Sumi,…

- UPDATE 7:00 Kievul și Moscova au pierderi comparabile cu cele din Primul Razboi MondialNumarul soldaților uciși sau raniți a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. In fiecare conflict, supraestimarea pierderilor cauzate inamicului și minimizarea pierderilor…