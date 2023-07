Președintele Volodimir Zelenski a declarat, intr-un interviu acordat ABC News, ca omologul sau american, Joe Biden, ar fi putut pune capat razboiului din Ucraina "in cinci minute" daca ar fi fost vorba de cedarea teritoriilor ucrainene, un lucru cu care Kievul nu ar fi fost de acord, scrie Ukrainska Pravda.Liderul ucrainean a comentat din nou cuvintele fostului președinte american Donald Trump, care a promis ca va pune capat razboiului din Ucraina in 24 de ore daca va reveni la Casa Alba. Zelenski a amintit ca Trump ca a avut deja o astfel de șansa in timp ce era președinte al SUA, in perioada…