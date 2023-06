Stiri pe aceeasi tema

- "In Ucraina au loc actiuni contraofensive si defensive si nu voi vorbi despre ele in detaliu", a declarat Zelenski intr-o conferinta de presa. "Trebuie sa avem incredere in militarii nostri, iar eu am incredere in ei", a adaugat el.Aceste afirmatii survin dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a declarat…

- Președintele PNL Bihor și al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, admite public, pentru prima oara in ultimii ani, ca nu exclude sa revina intr-o poziție de decizie la nivel național.Declarațiile au fost facute intr-un interviu pentru Europa Libera. Intrebat daca va ramane la Oradea sa candideze…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, la finalul summitului G7, ca trupele rusesti se afla in Bahmut, dar orasul "nu este ocupat", a doua zi dupa ce Moscova a revendicat cucerirea completa a orasului, relateaza AFP, conform AGERPRES."Astazi, ei sunt in Bahmut. Bahmut nu este…

- O echipa de jurnaliști de la postul american de televiziune CNN a reușit sa scape la limita dintr-un atac cu rachete, in timp ce faceau un reportaj saptamana aceasta in orașul Orikhiv, din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei.Este orașul in care locuitorii stau aproape tot timpul in adaposturi…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina a fost afectata de o explozie in apropierea salii motoarelor, cauzata de minarea perimetrului din jurul centralei. Aceste acțiuni sunt un real pericol și pot avea consecințe grave. Frontul este in continuare sub atac, dar informațiile sunt limitate inaintea unei…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat speranta ca la Pastele de anul viitor va fi pace in Ucraina, el transmitand un mesaj catre conationalii sai care duminica au celebrat Floriile ortodoxe si Pastele catolic pentru a doua oara de la inceperea invaziei ruse, transmite DPA. ”Sper ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, despre "eforturile diplomatice care trebuie depuse pentru organizarea unui summit privind pacea", in cursul unei conversatii telefonice sambata, noteaza AFP.

- Ucraina "va raspunde tuturor atacurilor rusesti", a declarat miercuri seara presedintele Volodimir Zelenski, dupa un atac rus cu drone in care au fost ucise cel putin sapte persoane in regiunea Kiev si un alt atac asupra unui imobil in Zaporojie (centru-est), relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vom…