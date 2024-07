Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 8 iulie, ca premierul Ungariei, Viktor Orban, cu care s-a vazut saptamana trecuta la Kiev, nu poate acționa ca mediator pentru a pune capat razboiului din Ucraina și ca acest lucru poate fi facut doar de puterile mondiale China, SUA sau UE,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca premierul ungar Viktor Orban nu poate media intre Rusia si Ucraina pentru a pune capat razboiului de 28 de luni, misiune despre care liderul de la Kiev sustine ca si-o pot asuma doar puterile mondiale cum sunt China, SUA sau UE. Doar economiile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca aproximativ 700.000 de militari rusi participa in prezent la ofensiva din Ucraina. ”Avem aproape 700.000 barbati in zona operatiunii militare speciale”, a declarat Putin intr-o intalnire televizata cu soldati decorati pentru faptele lor de arme, folosind…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri, intr-un interviu exclusiv pentru AFP, ca asaltul lansat de Rusia impotriva regiunii Harkov nu poate fi decat primul val al unei ofensive mai ample si ca Moscova doreste sa "atace" capitala regionala omonima, scrie AFP, citat de AGERPRES.

- Ieri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comparat invazia rusa a Ucrainei cu ocuparea tarii sale de catre nazisti, intr-un discurs adresat natiunii si difuzat la 8 mai, zi in care Ucraina si Uniunea Europeana sarbatoresc victoria aliatilor asupra nazismului in cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (aflata sub ocupatie rusa – n.r.), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus, informeaza dpa. Amploarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 791. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca 16 copii ucraineni care au fost "transferati fortat in Rusia" au putut "sa-si regaseasca familiile", Rusia anuntand anterior un schimb intre Moscova si Kiev in care a evo

- Ucraina face progrese in productia de rachete pentru a se apara de Rusia, a declarat miercuri seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in mesajul sau video difuzat zilnic, informeaza dpa. A fost demarata productia in serie si au fost dezvoltate noi modele, a spus Zelenski. Acum, este important…