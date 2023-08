Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul “ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, scrie Agerpres.

- "ONU are inca trei luni la dispozitie pentru a obtine implementarea (acordului) si rezultate concrete", a semnalat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Daca ONU reuseste sa convinga statele occidentale sa aplice partea intelegerii care priveste eliminarea restrictiilor…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat conștient de faptul ca țara sa nu poate adera la NATO cat timp este in razboi cu Rusia, dar a insistat ca ar fi fost "ideal" sa primeasca o invitație de aderare la summitul de la Vilnius.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost pe Insula Șerpilor, ca sa marcheze 500 de zile de la inceputul razboiului. Vineri, Turcia a anunțat ca susține oficial aderarea Ucrainei la NATO. A spus-o președintele Recep Erdogan, in timpul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau de la Kiev. Numai…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni ca il va expulza pe ambasadorul Georgiei in semn de protest fata de situatia fostului presedinte al tarii Mihail Saakasvili, de asemenea cetatean ucrainean, care a aparut slabit la procesul sau de la Tbilisi in aceeasi zi, relateaza AFP, potrivit…

- Restrictiile nu se vor mai aplica insa semintelor pentru insamantare. La 2 mai, UE a permis celor cinci tari – Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia – sa interzica vanzarile interne de grau, porumb, rapita si seminte de floarea-soarelui din Ucraina, permitand in acelasi timp tranzitul acestor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat joi, pe canalul sau de Telegram, un mesaj in limba romana, in care afirma ca „Moldova si Ucraina sunt nu doar state vecine, dar si partenere de incredere". Mesajul a fost postat cu ocazia prezentei liderului de la Kiev la summitul Comunitatii Politie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, luni, ca Adunarea Parlamentara a NATO a adoptat o declaratie importanta, prin care recunoaste ca genocid crimele Rusiei impotriva Ucrainei.