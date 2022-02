Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, in ultimele 48 de ore fiind inregistrate numeroase explozii. In Donbas situația este una critica, potrivit jurnaliștilor ProTv. In regiunea amintita in ultimele 2 zile au fost peste 1500 de explozii. Avem deja și primele victime ale acestui razboi. Occidentul, pe de alta parte, amenința…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus, sambata, o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un moment in care temerile unei invazii a Ucrainei de catre Rusia sunt din ce in ce mai mari. "Nu stiu ce vrea presedintele Rusiei. De aceea, propun sa ne intalnim", a spus Zelenski la conferinta…

- De Ziua Unitații, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a uitat de minoritatea romaneasca, desi e a treia ca marime din tara sa. A pomenit de ruși, tatari și maghiari, dar nu și de romani.

- Volodimir Zelenski a salutat marti sustinerea diplomatica si militara primita de Ucraina in contextul planarii pericolului unei noi agresiuni a armatei ruse si a semnat un decret privind cresterea efectivelor armatei ucrainene, relateaza AFP.

- O reuniune a Comisiei Ucraina-NATO va avea loc in urmatoarele zile, a anuntat, luni, presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, dupa convorbirea cu președintele SUA, Joe Biden, transmite agentia de presa RBC.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti frustrarea fata de reticenta NATO si a Uniunii Europene, precaute fata de presiunea Kievului care cere aderarea pe fondul unei crize cu Moscova, noteaza France Presse. "Nu putem accepta ideea, care este foarte populara astazi, despre (aderarea…

- Legea are ca scop stimularea cititului, dar și digitalizarea. Prețul unei carți electronice pleaca de la cațiva lei și poate ajunge la cateva zeci de mii de lei, in funcție de lucrare și autor.

- Ucraina a descoperit un complot pentru o lovitura de stat planuita sa aiba loc saptamana viitoare, a anunțat vineri președintele țarii, Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. El a facut dezvaluirea intr-o conferința de presa in care a vorbit și despre creșterea amenințarii militare din partea Rusiei.