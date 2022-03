Stiri pe aceeasi tema

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede sumele pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța ca soldații sai, dar și civilii care au decis sa se alature luptei din Ucraina au ucis mii de soldați ruși. Aproape 6000 de ruși au fost uciși pe pamantul ucrainean pana acum, a anunțat Zelenski. Ucraina continua sa primeasca intariri constand in…

Volodimir Zelenski a semnat cererea de aderare la UE, deși mai multe state din Uniune se opun ca Ucraina sa faca parte din cea mai puternica alianța economica mondiala.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunța faptul ca oamenii care lupta cu arma in mana impotriva rușilor vor primi un salariu de 3000 de euro pe luna.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a imbracat vineri uniforma militara, semn ca nu cedeaza in fața invaziei armatei ruse care se indreapta spre Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit cu un mesaj adresat direct cetațenilor ruși in care le-a cerut acestora sa il opreasca pe Vladimir Putin.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a omis pe etnicii romani din urarea oficiala de Ziua Unitații Ucrainei.