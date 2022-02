Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este „Inamicul nr. 1” al Rusiei si […] The post Volodimir Zelenski a refuzat oferta SUA de a-l evacua din Kiev: Am nevoie de arme, nu de un taxi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .