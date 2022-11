Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru sprijin - „Cereale din Ucraina”, o inițiativă ISTORICĂ „Volumul fondurilor acumulate pentru initiativa noastra «Cereale din Ucraina» este in crestere si depaseste deja 180 de milioane de dolari americani. Aceasta este deja una dintre cele mai mari initiative umanitare ucrainene din punct de vedere istoric. Si va fi si mai mare”, a anuntat luni seara Volodimir Zelenski.„Austria, Belgia, Bulgaria, Marea Britanie, Grecia, Estonia, Irlanda, Spania, Italia, Canada, Qatar, Letonia, Lituania, Olanda, Germania, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia, SUA, Turcia, Ungaria, Finlanda, Franta, Croatia, Cehia, Elvetia, Suedia, Uniunea Europeana si-au… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

