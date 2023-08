Stiri pe aceeasi tema

- Imagini inedite cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El a ținut sa marcheze intr-un mod special Ziua Aviației Militare. A urcat intr-un aparat de lupta, unde i s-au explicat comenzile și capacitațile aeronavei, a discutat cu piloții și a facut simulari de zbor.

- Ucraina stabileste o ruta temporara de transport maritim, care trece prin apele teritoriale ale Romaniei, pentru a mentine transporturile de cereale pe Marea Neagra, dupa ce Rusia a renuntat la acordul care permitea exporturile ucrainene printr-un coridor maritim sigur sustinut de ONU, a anuntat Kievul…

- Kremlinul a avertizat marți, 18 iulie, ca exportul de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagra blocate de Rusia comporta "riscuri", la o zi dupa ce Moscova s-a retras din acordul istoric care permitea transporturile de cereale ucrainene pe timp de razboi, scrie The Moscow Times."Fara garanții…

- Bilantul victimelor in urma atacului cu rachete din orasul Kramatorsk din estul Ucrainei este in crestere, potrivit autoritatilor locale. Cel putin patru persoane au murit, intre care o fata de 17 ani, iar 47 au fost ranite, transmite CNN. Rachetele rusesti au lovit, marti, centrul aglomerat al orasului…

- Noul pachet de ajutor militar al SUA de 325 milioane de dolari pentru Ucraina implica Washingtonul si mai adanc in ”abisul” conflictului, a declarat miercuri, 14 iunie, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, Anatoli Antonov, citat de Reuters și Agerpres . Pachetul, care contine munitii pentru…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu a avut joi, 1 iunie, un dialog comun cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cu cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), organizat in localitatea Bulboaca din raionul Anenii Noi. „Impreuna cu președintele…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, in timpul unei calatorii in Republica Moldova, ca Ucraina este pregatita sa faca parte din alianța militara NATO și ca Kievul așteapta ca blocul comunitar sa fie pregatit pentru a admite țara sa in UE, informeaza Hotnews . De asemenea, Zelenski…

- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a respins vineri o invitatie la Sankt Petersburg, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, dupa intalnirea ratata cu seful statului ucrainean Volodimir Zelenski in marja summitului G7 de la Hiroshima, in Japonia, weekendul trecut,…