- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat miercuri in Polonia, a mentionat pentru prima data posibilitatea unei retrageri militare din orasul Bahmut din estul tarii, aflat de luni de zile sub asediul fortelor ruse, relateaza news.ro , cu referire la CNN.

- Este a 407-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca la Bahmut este cea mai dificila situație din țara. El a menționat pentru prima data de la inceperea razboiului cu Rusia ca trupele ucrainene s-ar putea retrage din Bahmut.

- Polițiștii satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au depistat, miercuri, 25 de cetateni straini care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-o autoutilitara inmatriculata in Romania, informeaza Poliția de Frontiera . La controlul de frontiera, cei 25 de migranți…

- Regele Charles se intalnește cu trupele ucrainene ce se afla la antrenamente alaturi de soldați britanici și englezi in Marea Britanie. Regele Charles a fost auzit intreband despre familiile soldaților in timp ce aceștia urmau antrenamentul soldaților britanici și internaționali in sudul Angliei luni…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti o situatie "extrem de dificila" in est, in fata trupelor ruse, care au castigat teren in ultimele saptamani, in special langa Bahmut, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a informat-o pe președinta Maia Sandu in privința unui document rus, interceptat de serviciile de informații ucrainene, care arata un plan al Moscovei pentru destabilizarea Republicii Moldova, transmite Agora „Am vorbit cu președinta Republicii…

- Spitalul clinic regional din Herson a fost lovit duminica de bombe, au transmis autoritațile ucrainene. Este una dintre cladirile care au avut de suferit in urma celor 36 de atacuri efectuate de ruși in weekend asupra regiunii. Orașul Herson a fost lovit de patru ori, iar cladirea companiei de utilitați,…

- UPDATE 07:20 Zelenski: 11 luni de razboi la scara larga„Maine vor fi exact 11 luni de razboi la scara larga. Va fi a 335-a zi”, a comentat aseara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Ukrinform, in discursul sau video.UPDATE 07:00 Kuleba: 86% din scolile din regiunea Kiev au adaposturi…