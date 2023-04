Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Poloniei, Andrzej Duda l-a decorat miercuri, 5 aprilie, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski cu Ordinul Vulturul Alb, in cadrul unei ceremonii la palatul prezidențial din Varșovia, relateaza CNN . Ordinul Vulturul Alb este „cea mai veche și cea mai inalta distincție poloneza” și…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a trecut granita si se afla deja in Polonia, inaintea vizitei oficiale in capitala tarii, Varsovia, a anuntat miercuri consilierul prezidential polonez pentru afaceri externe, Marcin Przydacz, postului privat TVN24, citat de Reuters. „Pot spune ca presedintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele chinez Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri agentia Associated Press, preluata de Reuters. „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu Zelenski dupa invazia rusa…

- Livrarea catre Ucraina a unor avioane MiG-29 din Polonia si Slovacia nu poate afecta rezultatul "operatiunii speciale" ruse, dar poate provoca necazuri in plus poporului ucrainean, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de TASS, parand sa ameninte cu masuri de represiune…

- In programul oficial al vizitei, pe langa o intalnire cu președintele Andrzej Duda, liderul american are un discurs adresat cetațenilor polonezi, de la Palatul Regal din Varșovia, la care poate participa și publicul larg, precum și o intalnire cu lideri politici ai structurii de aparare „București 9”,…

- Presedintele american Joe Biden rosteste un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina, in contextul in care razboiul intra in al doilea an fara a i se intrevedea un final. Dupa ce cu cateva ore inainte lumea intreaga l-a auzit pe liderul rus Vladimir…

