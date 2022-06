Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron despre ajutorul militar pentru Ucraina, inclusiv "armament greu"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca a discutat joi cu Emmanuel Macron despre ajutorul militar al Frantei pentru Ucraina, inclusiv ‘armament greu’, a precizat seful statului francez, precum si despre candidatura Kievului la intrarea in Uniunea Europeana, transmite AFP. Intr-un mesaj…

- Cancelarul german Olaf Scholz și președintele francez Emmanuel Macron i-au cerut sambata, in timpul unei conversații telefonice, lui Vladimir Putin, „negocieri directe serioase” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza Hotnews . In timpul unei discuții de 80 de minute cu președintele…

- Franta va consolida trimiterea de material militar Ucrainei precum si ajutorul sau umanitar pentru aceasta tara, a anuntat sambata Palatul Elysee, dupa o convorbire telefonica intre presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP, informeaza AGERPRES…

- Președintele ucrainean se va adresa marți Organizației Națiunilor Unite, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate. In discursul pe care l-a ținut in cursul nopții, Volodimir Zelenski a promis ca toate crimele de razboi comise de forțele ruse impotriva civililor din orașele Ucrainei…