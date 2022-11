Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, in discursul adresat natiunii, ca la fix 8 luni de la invazia Rusiei, Ucraina continua sa apere glia pas cu pas, apreciind ca sentimentul de esec la Kremlin devine tot mai puternic. "Astazi sunt exact 8 luni de razboi la scara larga. Ce s-a…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a reafirmat, luni, sprijinul sau deplin fata de Ucraina, in cadrul unei convorbiri cu omologul sau, Volodimir Zelenski, si a exprimat angajamentul Frantei de a-si intensifica sprijinul, inclusiv prin echipamente militare, a comunicat Palatul Elysee. Rusia a…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca va sprijini ideea reluarii exporturilor rusești de amoniac prin Ucraina doar daca Rusia ii va elibera pe prizonierii de razboi ucraineni. Kremlinul considera inadecvata ideea liderului ucrainean. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboi in Ucraina, ziua 181. Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat, marti, ca Administratia de la Kiev intentioneaza sa recupereze regiunea Crimeea, anexata de Rusia in 2014, si a semnalat ca nu vrea armistitiu cu Rusia pe linia frontului

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE. Intr-un discurs pronuntat cu ocazia Zilei nationale…

- Potrivit lui Zelenski, drapelul ucrainean va reveni si in orasele din Crimeea, anexata de Rusia in 2014, si in regiunile Donetk si Lugansk, cele doua componente ale bazinului minier Donbas, autoproclamate republici independente recunoscute de Moscova cu putin timp inainte de invazia in Ucraina.Presedintele…

