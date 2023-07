Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu este inca pregatita pentru aderarea la NATO, iar razboiul trebuie sa se incheie inainte ca alianța sa ia in considerare primirea Kievului in randurile sale, a declarat președintele american Joe Biden, intr-un interviu acordat CNN și difuzat duminica, 9 iulie.Deși discuția despre aderarea…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski indeamna NATO, inainte de summitul alianței care va avea loc saptamana viitoare la Vilnius, in Lituania, sa ofere un raspuns unitar la cererea de aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica, relateaza CNN."Summitul de la Vilnius este foarte important. Daca…

- Casa Alba a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii urmeaza sa dea Ucrainei, aarmament cu submunitie. Astfel, se trece un prag important prin furnizarea acestui tip de armament Kievului impotriva Rusiei. „Este o decizie dificila. Am amanat-o” o vreme, a declarat presei consilierul in probleme…

- Summitul NATO de saptamana viitoare de la Vilnius va aduce Ucraina mai aproape de aderarea la alianța, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza The Guardian . „Timp de 500 de zile, Moscova a adus moarte și distrugere in inima Europei”, a declarat Stoltenberg reporterilor in…

- Viitorul summit NATO de la Vilnius, in Lituania, ar trebui sa se concentreze pe un conținut real și pe un "semnal clar" cu privire la viitoarea apartenența a Ucrainei la alianța militara, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Rador."...Vorbim despre un semnal clar, cateva…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE. „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa obtinem un mesaj foarte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a declarat vineri secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg,…

- Dupa vizita oficiala a șefului NATO in Ucraina, Volodimir Zelenski are așteptari mari privind aderarea țarii sale la Alianța Nord-Atlantica. Mai mult, acesta a transmis un mesaj, joi seara, in care exclude faptul ca NATO sa nu-i adreseze o invitație privind aderarea țarii sale. Surpiza neplacuta vine…