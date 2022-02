Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden este pregatit sa se intalneasca cu omologul sau rus Vladimir Putin "in orice moment si indiferent de format, daca acest lucru permite evitarea unui razboi" in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, care a mai spus ca toate indiciile…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit, sambata, 19 februarie, un moment inedit de umor in cadrul Conferinței de Securitate de Munchen, glumind ca este victima unui atac cibernetic al rușilor dupa ce caștile acestuia de traducere au incetat sa mai funcționeze, relateaza The Guardian și news.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca observa o deteriorare a situatiei in estul Ucrainei, indemnand Kievul sa se aseze la masa tratativelor cu separatistii din Donetk si Lugansk, si a lansat un apel la punerea in practica a Acordurilor de la Minsk, destinate sa puna capat conflictului…

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis recent un mesaj in care a vorbit despre „taria” țarii sale in condițiile in care o invazie ruseasca devine tot mai iminenta. Liderul ucrainean a spus, conform BBC, ca a aflat de informațiile SUA conform carora Rusia ar urma sa invadeze Ucraina miercuri.…

- Liderul francez Emmanuel Macron a vorbit miercuri la telefon cu presedintele SUA, Joe Biden, pe care l-a informat despre recentele intalniri pe care le-a avut la Moscova si Kiev cu Vladimir Putin, respectiv cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat Casa Alba. „Ei au discutat și despre…

- Președintele francez Emmanuel Macron are programata luni o intalnire la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta pe fondul ingrijorarilor legate de posibila invazie a Ucrainei. Toți ochii sunt ațintiți pe dialogul celor doi, despre care Macron spera sa fie unul eficient. Emmanuel Macron are programata…

- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…