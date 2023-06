Volodimir Zelenski a dat startul contraofensivei ucrainene: ”Ucraina este liberă Presedintele Volodimir Zelenski a parut sa confirme, in mesajul transmis vineri seara compatriotilor, ca asteptata contraofensiva ucraineana este in desfasurare si a aratat ca atentia este concentrata pe aceste operatiuni, dar si pe rezolvarea problemelor cu care se confrunta regiunea Herson dupa spargerea barajului de la Nova Kahovka. „Va vedem eroismul si va suntem recunoscatori pentru fiecare minut din viata voastra – o viata care este cu adevarat viata Ucrainei. Pentru ca Ucraina este libera doar in masura in care voi, soldatii nostri, sunteti puternici. Ucraina este atat de sigura pe cat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

