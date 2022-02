Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat, luni, in cadrul conferinței de presa cu Olaf Scholz, cancelarul german aflat in vizita oficiala la Casa Alba, ca in urma discuțiilor pe care le-a avut cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu știe „daca el știe ce va face” in privința unei posibile invazii…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care si-a propus medierea in criza ucraineana, acuza vineri Occidentul de faptul ca "inrautateste lucrurile" intre Moscova si Kiev, relateaza AFP. "O spun deschis, din nefericire occidentalii nu au oferit pana in prezent niciun ajutor in solutionarea conflictului.…

- CNN, marea rețea americana de televiziune, a transmis ca ar fi avut loc o disputa între președintele ucrainean, Vladimir Zelenskiy, și omologul sau, Joe Biden, în timpul unei discuții telefonice recente, care a durat doua ore, pe subiectul amenințarii invaziei ruse. Oficial, s-a negat…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a propus joi sa aiba o intalnire cu omologii sai american si rus, Joe Biden si Vladimir Putin, pentru a dezamorsa criza de la frontiera dintre Ucraina si Rusia, transmit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Joe Biden ii va telefona duminica presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, dupa ce, saptamana aceasta, l-a avertizat pe omologul sau rus, Vladimir Putin, impotriva oricarei tentative de invazie a acestei tari, a anuntat vineri Casa Alba, noteaza AFP. Presedintele "va reafirma sprijinul…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Kremlinul a declarat luni ca nu se asteapta la cine stie ce „progrese“ in urma intrevederii online intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Joe Biden, prevazuta sa aiba loc marti, intr-un moment de varf al tensiunilor intre Moscova si Washington, relateaza Interfax.

- Președintele american Joe Biden a spus vineri ca va avea ”foarte probabil” o discuție cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu omologul rus, Vladimir Putin, în încercarea de a atenua tensiunile dintre cele doua țari, deoarece Rusia este acuzata ca a desfașurat trupe…