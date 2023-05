Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Roma și Berlin, Zelenski – și la Paris. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat duminica seara la Paris, dupa vizitele efectuate la Roma sambata si duminica in Germania, relateaza AFP. Aceasta este a doua vizita a sefului statului ucrainean la Paris de la inceputul ofensivei ruse…

- In timpul vizitei sale in Ucraina, pe care a incheiat-o duminica, președintele Cehiei, Petr Pavel, a scris pe un echipament militar un mesaj adresat forțelor ruse, indemnandu-le sa plece din Ucraina, relateaza Ukrainska Pravda.„Mergeți acasa rușilor inainte de a fi prea tarziu”, a scris Petr Pavel.Din…

- Consiliul Constituțional a aprobat creșterea varstei de pensionare de la 62 la 64 de ani și a respins cererile de referendum ale oponenților politici. Consiliul Constituțional a eliminat unele dintre reforme, invocand deficiențe juridice, scrie BBC. Din ianuarie, au avut loc 12 zile de proteste impotriva…

- Cei trei cetațeni britanici – un medic de caritate, managerul unui hotel și un turist care calatorește in zone periculoase – sunt deținuți de talibani, doi dintre ei din luna ianuarie, a anunțat organizația Presidium Network, citata de BBC și The Guardian, care citeaza The Mail on Sunday . Organizația…

- Președintele a spus miercuri, la mai puțin de 48 de ore dupa ce guvernul sau a supraviețuit unei duble moțiuni de cenzura, ca este pregatit sa accepte lipsa de popularitate ca o consecința a impunerii reformei, scrie Le Monde . Președintele francez Macron a declarat miercuri ca spera ca reforma pensiilor,…

- „Promisiunile trebuie ținute și cand [președintele ucrainean Volodimir] Zelenski a cerut mai multe arme, inclusiv avioane de lupta, am spus ca vom face tot ce putem. Ma bucur ca și alții [fac] același lucru”, a declarat Heger, intr-o postare pe Twitter.Potrivit oficialului de la Bratislava, ajutorul…

- Presedintele SUA, Joe Biden a transmis vineri, 24 februarie, cand se implineste un an de la invazia rusa din Ucraina, ca Rusia nu va reusi niciodata sa cucereasca aceasta tara si l-a calificat pe Vladimir Putin drept „un dictator” cu ambitii imperialiste, potrivit News.ro . „Voi repeta astazi ceea ce…

- "In 24 februarie, milioane dintre noi au facut o alegere. Nu un steag alb, ci unul albastru si galben. Sa nu fugim, ci sa infruntam. Sa rezistam si sa luptam”, a afirmat Zelenski, vineri, intr-un mesaj pe Twitter. Președintele ucrainean s-a aratat increzator ca Ucraina va obtine victoria in acest an.”A…