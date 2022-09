Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține ca peste 1.000 de kilometri patrati și peste 20 de sate au fost eliberate de sub ocupatia fortelor ruse de la inceputul lunii septembrie, in timp ce contraofensiva ucraineana a avansat 50 de kilometri in regiunea Harkov.

- Forțele ucrainene au eliberat, de la inceputul lunii septembrie, peste 1.000 de kilometri patrați de teritoriu ocupat de ruși, a anunțat joi noapte președintele Volodimir Zelenski in mesajul sau zilnic. Ucraina intenționeaza sa ceara Rusiei despagubiri de razboi in valoare de peste 300 miliarde de dolari,…

- Este a 198-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca a eliberat peste 1.000 de km patrați la inceputul acestei luni, datorita unei contra-ofensive desfașurata in nord-estul Ucrainei.

- Negocierile cu Federația Rusa sunt posibile doar dupa retragerea completa a trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei. Declaratia a fost facuta de liderul ucrainean, Volodimir Zelenski, dupa o intalnire trilaterala la Lvov cu presedintele Turciei si secretarul general al ONU.

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis marti presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul unei convorbiri telefonice, ca intreaga comunitate internationala "este in spatele Ucrainei" si ca armata ucraineana mai poate inca 'recupera' teritoriul capturat recent de Rusia, relateaza EFE…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu intreprinde astazi, 27 iunie, prima vizita in Ucraina, de la inceputul invaziei ruse. Șefa statului se va intalni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrie Jurnal.md . Ulterior, cei doi președinți vor susține o conferința comuna de presa in dupa-amiaza…

- Cele 122 de zile de razboi din Ucraina au ințesat, cum e lesne de ințeles, teritoriul acesteia cu mulțime de mine și de explozivi. Și razboiul nu s-a terminat. Așa ca nu e de mirare ce spune un purtator de cuvant al serviciului de urgența al statului ucrainean, Oleksandr Khorunzhiy, și anume ca, in…