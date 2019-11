Stiri pe aceeasi tema

„Ca membru al Comisiei de Agricultura din Parlamentul European sustin o distributie echitabila a subventiilor si finantarea unor programe care sa vina in sprijinul agricultorilor, in special al celor tineri. Un instrument financiar asemanator Rabla, care sa ii ajute pe fermieri sa-si innoiasca parcul…

Uber a dezvaluit mai multe detalii despre planurile sale de a livra mâncare cu ajutorul dronelor. Daca totul merge conform planului, Uber Eats va începe sa testeze dronele înainte de sfârșitul anului.

​Afacerile din domeniul agriculturii au avut venituri în creștere continua în perioada 2016-2018, dar atenție și la datoriile pe care firmele din domeniu le acumuleaza! O analiza realizata de sistemul de business intelligence Termene.ro ne arata harta celor mai puternice firme agricole din…

​Agricultura este unul dintre domeniile de afaceri pe creștere în România, spune miercuri o firma de analiza de piață. Care sunt cele mai mari afaceri agricole din România?

​O asociatie de protectia mediului a achiziționat și va folosi în premiera în România o drona Waste Shark pentru a curața apele de deșeurile din plastic. Drona, care costa aproape 22.000 de euro navigheaza la suprafața apelor și colecteaza pâna la 500 de kilograme de deșeuri…

​Șase fermieri din județul Cluj anunța marți ca și-au unit forțele într-o asociație creata cu fonduri europene. „Frația Bacilor Ardeleni" vrea sa colecteze lapte de la fermele membre și sa faca brânzeturi la o fabrica din comuna Mociu. În „balada" noastra, Baciul…

​Startup-ul german Volocopter, care vrea sa scoata pe piața un taxi zburator în întregime electric, a obținut luni o finanțare de 50 de milioane de dolari de la producatrul auto chinez Geely, deținator al brandurilor Volvo și Lotus.

- Anul agricol 2018-2019 a inceput destul de greu, in contextul in care, la declansarea campaniei de semanat a culturilor de toamna, deficitul de apa din sol era foarte accentuat la nivelul judetului Vaslui, si s-a incheiat in aceleasi conditii. Trebuie spus ca fermierii care au folosit tehnici si materiale…