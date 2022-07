Stiri pe aceeasi tema

- O zona centrala a Galațiului, situata la cateva zeci de metri de singurul mall din oraș, este, de cincisprezece ani, o „bomba ecologica” in cel mai sever ințeles al cuvantului, pentru ca acolo sunt 3,5 ha de ruine de foste hale industriale ale societații de echipamente hidraulice Mehid SA Galați, dar…

- Judecatorii au fost insa blanzi cu acesta, pe motiv ca e tanar si integrat in societate. Un tanar baut si-a transformat automobilul intr-o bila de biliard pe sosea, acrosand alte doua masini si un gard. Pana la urma, el a iesit cel mai „sifonat", pierzandu-si cunostinta la locul accidentului si ajungand…

Producatorul german de sisteme audio Sennheiser isi extinde fabricile din Germania si Romania, anunța un comunicat.

"Vom iesi din Rusia printr-o reducere organizata a activitatilor", se arata intr-un comunicat postat, joi, pe contul de Twitter al companiei. We will exit Russia with an orderly ramp down of activities, focusing on supporting our employees. We condemn the invasion of Ukraine and stand with the international…

Numarul somerilor in Germania a scazut mai putin decat se estima in aprilie, potrivit datelor oficiale publicate marti, efectele razboiului din Ucraina incetinind redresarea pietei muncii, care continua de la ridicarea restrictiilor in cea mai mare economie europeana, transmite Reuters.

Volkswagen a avertizat joi ca a inceput sa simta impactul razboiului din Ucraina asupra lanturilor de aprovizionare si a preturilor materiilor prime, in primul trimestru, fiind greu de anticipat efectele pe termen lung asupra afacerilor sale, transmite Reuters.

Perchezitii in Timisoara, Reșița si Caransebeș Foto: Arhiva. Aproximativ 20 de percheziții au loc marti, 12 aprilie, în Timisoara, Reșița si Caransebeș la membrii unei grupari care se ocupa cu trafic international de arme si droguri. Rețeaua era condusa din penitenciar de o…

- In martie, Volkswagen a prezentat noul model ID. Buzz, versiunea electrica a emblematicului Transporter/Multivan. Acum, constructorul german se pregatește sa lanseze o versiune noua care se va conduce singura. Mașina autonoma va arata identic cu un ID. Buzz de serie și este programata sa fie lansata…