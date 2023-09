Volkswagen va suspenda temporar producţia a două modele electrice, din cauza cererii slabe Din cauza situatiei actuale de pe piata, productia de vehicule va fi redusa in perioada sarbatorilor de toamna din Saxonia, in perioada 2-13 octombrie, la uzina Volkswagen din Zwickau, a spus purtatorul de cuvant. Agentia de stiri dpa din Germania a relatat prima aceasta stire. Productia modelului ID.3 la Dresda va fi suspendata din 2 octombrie si va fi reluata incepand cu 16 octombrie. Volkswagen a refuzat sa comenteze despre numarul de angajati afectati. Producatorul auto a declarat la inceputul acestei luni ca nu va prelungi contractele pe durata determinata a 269 de angajati de la uzina sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen va suspenda producția de automobile electrice ID.3 și Cupra Born la uzinele sale din Zwickau și Dresda, in Germania, in primele doua saptamani din octombrie, din cauza cererii mai slabe, a declarat marți un purtator de cuvant al constructorului auto, noteaza Reuters. Din cauza situației actuale…

- Volkswagen intenționeaza sa reduca personalul fabricii sale din orașul Zwickau, din estul Germaniei, din cauza cererii scazute de mașini electrice, a informat miercuri agenția de știri dpa. Producatorul german de automobile ar reduce personalul, permițand expirarea contractelor pe durata determinata,…

- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA) a cerut pentru prima data retragerea in mai, dar ARC a respins-o. Agentia a emis o decizie initiala marti si a stabilit o sedinta publica pentru 5 octombrie. Dispozitivele de umflare pe care NHTSA incearca sa le recheme au fost…

- In primul sau interviu de cand a devenit director financiar, in mai, Walter Mertl a declarat ca BMW a reusit sa creasca cu 3,7% in China in prima jumatate a anului, mai rapid decat cea mai mare piata auto din lume in ansamblul ei si ca se asteapta ca aceasta tendinta sa continue. ”Anticipam si vedem…

- Marti, producatorul vietnamez de vehicule electrice s-a listat la bursa Nasdaq dupa finalizarea fuziunii sale cu compania de achizitii cu scop special Black Spade Acquisition, listata in SUA. O SPAC este o companie-coperta care strange capital printr-o oferta publica initiala in scopul achizitionarii…

- La finalul primelor 7 luni ale lui 2023, Volkswagen a vandut mai multe modele electrice decat Tesla pe piața din Germania. Este pentru prima data cand constructorul de la Wolfsburg reușește sa depașeasca marca deținuta de Elon Musk pe aceasta piața in segmentul mașinilor cu zero emisii. Datele oficiale,…

- O persoana a murit și alte citeva au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la bordul unei nave care transporta mașini in largul extremitații nordice a Olandei. Mai mulți membri ai echipajului au sarit peste bord. Nava transporta peste 2 850 de mașini din Germania in Egipt, dintre care 25 erau electrice.…