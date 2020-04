Volkswagen va plati nemtilor 620 de milioane de euro, in procesul emisiilor Grupul auto Volkswagen AG a anuntat luni ca a incheiat acorduri cu 200.000 din cei 260.000 de reclamanti care au luat parte la primul proces colectiv din Germania, legat de manipularea emisiilor (Dieselgate), un scandal care a izbucnit in septembrie 2015, transmite Reuters.



Germania permite doar de anul trecut procesele colective. In cazurile Volkswagen, reclamantii individuali sunt reprezentati de Federatia asociatiilor de consumatori din Germania (VZBV), care acuza VW de falsificarea rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.



Inca 21.000 de cazuri sunt reanalizate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

