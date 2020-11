Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea uzinei Volkswagen din Slovacia care produce modele de la cinci marci va costa compania un miliard de euro, a anunțat CEO-ul grupului, Herbert Diess, pentru publicația Automobilwoche. Decizia conducerii companiei inlocuiește planurile ce priveau deschiderea unei uzine in Turcia, in timp ce…

- Ultimul raport financiar al OMV Petrom confirma zvonurile cu privire la retragerea companiei de pe piața de producție hidrocarburi din Kazakhstan dupa 22 de activitate. ”Proces de marketing in desfașurare avand ca scop vanzarea activelor din Kazakhstan”, este fraza care arata ca OMV Petrom cauta cumparator…

- Comparativ, cifra de vanzari in 2019 pentru compania Christian 76 Tour SRL a fost de circa 110 milioane euro. ”Uraganul abatut asupra turismului la toate nivelurile, ȋn hoteluri, agentii de turism, companii de transport, dar si ȋn randul ghizilor sau lucratorilor sezonieri din domeniu, schimba dinamica…

- Gudmundur Benediktsson va comenta pentru televiziunea nordica semifinala barajului pentru Euro. Fostul internațional a devenit celebru in urma cu patru ani, cand relatarea sa nebuna de la victoria cu Anglia la CE 2016 s-a viralizat in cateva minute. Meciul dintre Islanda și Romania va avea loc joi,…

- Noua locatie consolideaza sub acelasi acoperis operatiunile logistice ale SLS Cargo din jurul Bucurestiului. ”Amplasarea noului centru de depozitare SLS Cargo intr-una dintre cele mai dinamice zone logistice si industriale din Romania, chiar langa A1, face parte din strategia companiei de a oferi cele…

- Costurile semnificativ mai scazute in Romania pentru tratarea, valorificarea și reciclarea deșeurilor, inclusiv a celor din plastic provenite din spațiul european, constituie un ”stimulent economic” important pentru expedierile ilegale de deșeuri spre Romania. Deși deșeurile traverseaza spațiul Schengen,…

- Un autocar care aducea romani din Marea Britaniea fost confiscat la vama din Saarbrucken, in contul unei datorii a transportatorului de 20.000 de euro fața de statul german. O calatorie cu autobuzul din Marea Britanie catre Romania a fost incheiata de vameși, in Saarbrucken, in timpul unui control pe…

- ​Grupul NEPI Rockcastle își exprima interesul de a oferi un preț Statului român pentru terenul de la ROMEXPO sau pentru drepturile pentru dezvoltare imobiliara, fara sa fie nevoie ca acesta sa fie transferat gratuit catre o entitate privata, în considerarea dezvoltarii unui proiect…