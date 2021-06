Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de automobile Volkswagen nu va mai comercializa automobile cu motoare cu combustie interna in Europa incepand din 2035, in conditiile in care va trece la vehicule electrice, dar tranzitia va avea loc mai tarziu in Statele Unite si China, a declarat sambata un membru al consiliului…

- Producatorul german de automobile Audi se va concentra pe noile modele electrice din 2026 și va înceta sa produca mașini cu motoare cu combustie tradiționale pâna în 2033, a declarat marți filiala grupului Volkswagen, potrivit AFP.Audi va lansa „în patru ani”…

- Volkswagen ID4 a devenit primul SUV care a ajuns in topul topurilor europene de vanzari de vehicule electrice, conform cifrelor oferite de JATO Dynamics. ID4 a dominat clasamentul vanzarilor aprilie cu 7.335 de modele vandute, inaintea hatchback-ului VW ID3 pe locul doi, cu 5.735 de vanzari, potrivit…

- Nissan Motor Co va standardiza și imparți componentele vehiculelor electrice cu partenerul de alianța Renault, susține directorul general de operțiuni (COO) al producatorului auto japonez. Acesta descrie electrificarea drept noul punct de sprijin al parteneriatului. Alianța franco-japoneza, care include…

- Ungaria nu va aproba noul acord al Uniunii Europene pentru comert si dezvoltare cu tarile din Africa, Caraibe si Pacific (ACP), intrucat acesta ar aduce si mai multi migranti in blocul comunitar, a declarat joi ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Refuzul Budapestei…

- Cele mai bogate sapte state ale lumii (G7) vor analiza propunerea de stabilire a unui mecanism de raspuns rapid pentru a contracara „propaganda” si dezinformarea dinspre Rusia, a anuntat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, citat de Reuters și preluat de Agerpres. Raab a precizat ca…