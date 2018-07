Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Renault-Nissan, extinsa in 2016 prin includerea Mitsubishi, regrupeaza zece marci de automobile, 470.000 de salariati si 122 de uzine pe toate continentele. In primele sase luni din acest an, alianta a vandut pe plan global 5,54 milioane de vehicule, in crestere cu 5% fata de perioada similara…

- Grupul auto francez Renault, proprietarul Dacia, a anuntat luni ca in primul semestru a vandut un numar record de 2,067 milioane vehicule la nivel mondial, in crestere cu 9,8% in ritm anual, gratie revenirii pietelor din Rusia si America Latina, precum si unei cereri solide in Europa, informeaza Reuters.…

- Producția uzinei Dacia de la Mioveni a fost de 175.992 de vehicule in primele șase luni a a nului 2018, anunța Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), intr-un comunicat transmis joi (Mediafax).Pe primele șase luni din 2018, producția uzinei Dacia de la Mioveni a fost…

- Absorbirea Nissan Motor si Mitsubishi Motors de catre Renault nu este o optiune, deoarece producatorii auto cauta sa-si consolideze parteneriatul in timp ce isi mentin autonomia, a afirmat presedintele aliantei, Carlos Ghosn, transmit Kyodo si Reuters, informeaza AGERPRES . “Oricine va solicita Nissan…

- Producatorii auto Renault si Nissan revizuiesc structura aliantei lor insa este putin probabil sa fuzioneze intr-o singura entitate in acest an sau anul viitor, a declarat miercuri directorul general al aliantei Renault-Nissan, Carlos Ghosn, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Cu ocazia unei conferinte…