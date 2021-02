Volkswagen și Microsoft vor dezvolta împreună soft-uri pentru mașini autonome ​Volkswagen și Microsoft au anunțat joi un parteneriat pentru dezvoltarea de software pentru mașini autonome și conectate, amplificând modul în care cele doua companii colaboreaza, dupa ce în 2018 demarasera un parteneriat în domeniul cloud-computing. Microsoft a adaugat recent în lista colaboratorilor un alt partener din industria auto, investind în compania Cruise deținuta de General Motors.



Noua divizie software a Volkswagen va construi o platforma de cloud împreuna cu Microsoft și parteneriatul va face ca update-urile sa fie mai simplu de facut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

